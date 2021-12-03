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Teknoloji NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
Teknoloji

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıkarak, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı anteni değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:09:00 - 2021-12-03 15:11:11
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı. Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirirken, yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü.

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Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

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