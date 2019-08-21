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NASA, Amazon yangınlarını uzaydan görüntüledi

Brezilya’nın Amazon Ormanları haftalardır devam ederken yangından yükselen dumanlar NASA tarafından görüntülendi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
NASA, Amazon yangınlarını uzaydan görüntüledi

Brezilya’nın Amazon Ormanları haftalardır devam ederken yangından yükselen dumanlar NASA tarafından görüntülendi. Binlerce kilometreyi aşan dumanlar Sao Paulo şehrini kaplarken, Brezilya Uzay Araştırmaları Merkezi 2019 yılı başından itibaren 73 bin yangının tespit edildiğini açıkladı.


Brezilya’nın Amazon Ormanlarında haftalardır devam eden yangının dumanları Pazartesi günü 2 bin 735 bin kilometre Sao Paulo’ya ulaştı. Rondonia ve Amazonas eyaletlerinin üzerinden geçtikten sonra Sao Paulo’ya ulaşan dumanlar şehri bir saat boyunca karanlığa gömdü. Sao Paulo sakini Gianvitor Dias “Gündüz geceye döndü. Şiddetli yağmurlarda bile şehirde hava bu kadar kararmadığı için herkes bunu konuştu. Gerçekten etkileyiciydi” dedi.


Brezilya Uzay Araştırmaları Merkezi (INPE), bu yıl yaklaşık 73 bin yangının tespit edildiğini ve ülkede rekor bir sayıya ulaşıldığını açıklarken dünyanın akciğerleri olarak anılan Amazonlar’dan yükselen dumanlar NASA uydusundan görüntülendi.



Amazonas ve Acre eyaletlerinde acil durum ilan edildi


Yalnızca dün büyük kısmı Amazonlarda devam eden 9 bin 500 yeni orman yangının çıktığı görüntülenirken NASA, geçtiğimiz 10 günde Amazonas, Rondonia, Para ve Mato Grosso’daki yangınlardan yükselen dumanların uydu görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerde Roraima eyaletinin siyah dumanlar ile kaplı olduğu görünüyor. Roraima’nın komşusu Amazonas, yangının eyalet başkenti Manaus’a sıçramasının ardından güney bölgeleri için acil durum ilan etti. Peru sınırındaki Acre eyaleti de yükselen alevler nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü çevresel acil durum ilan etmişti.


NASA, Amazonlardaki yangınların yılın genelinde havadaki nem nedeniyle kontrol altında tutulabildiğini ancak Temmuz-Ağustos aylarındaki kuru sezonun bir istisna olduğunu açıkladı. Ajans, yangınların Eylül ayı başında zirveye ulaştığını ve Kasım ortasına kadar durduğunu açıkladı. NASA, uydu gözlemlerinin sonucunda bu yılki "Amazon havzasındaki toplam yangın faaliyeti" miktarının son 15 yıla göre ortalamanın biraz altında olduğunu açıkladı.



Halk Devlet Başkanı Bolsanora’ya tepkili


Yangınlar, Amazon’un geleceği için duyulan endişeleri arttırırken Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Bolsanaro, Ocak ayında göreve başlamasının seçilmesine yardım eden ardından kereste tüccarları, madenciler ve çiftçilere fayda sağlamak için Amazon ormanlarıyla bölgedeki yerli halklara zarar vermekle suçlanıyor. Çevre karşıtı söylemlerinde ekolojist aktivizmi’ni sonlandırma vaadi veren Bolsonaro, ormansızlaşmanın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 88 arttığına dair son resmi rakamları sorguladı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
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