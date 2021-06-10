NASA açıkladı: Yeni gezegen bulduk

Uzayda Dünya benzeri gezegenler arayan NASA, 90 ışık yılı uzaklıkta "garip" bir gezegen bulduklarını açıkladı.

Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü bu gezegendeki ortalama yüzey sıcaklığı Dünya'ya hayli benzerlik gösteriyor.

"TOI-1231-b" adı verilen gezegenin kırmızı bir cüce yıldızın etrafında döndüğü belirtiliyor. Gezegen Dünya'ya oranla, yıldızına son derece yakın bir yörüngeye sahip.

NASA, TOI-1231-b'in boyut olarak Neptün'e yakın olduğunu söyledi.

Ancak yıldızın enerjisi güneşe oranla çok düşük. Bu nedenle gezegenin yüzeyindeki sıcaklık dünyaya çok yakın. Ortalama 57 derecelik sıcaklığa sahip gezegende "sıvı halde su bulunabileceği" belirtiliyor.

Uzayda yaşam izi arayan bilim insanları "garip" olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinde bulutlar bile olabileceğini söylüyor. Gezegen üzerinde yapılacak yeni araştırmalarla atmosferinin hangi gazdan oluştuğu belirlenmeye çalışılacak.