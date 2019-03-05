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NASA açıkladı: Türkiye ilk sıralarda

Ağaçlar katlediliyor diyerek kaos ortamı çıkartmaya çalışan Gezicilere NASA'dan tokat gibi açıklama geldi.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın son 20 yılda en hızlı yeşillenen ülkeleri gösterdiği haritada, Türkiye'nin hızla yeşillendiği görüldü.

05 Mart 2019 Salı 18:22
NASA açıkladı: Türkiye ilk sıralarda

NASA’nın son 20 yılda elde ettiği veriler göz önüne alındığında Çin ve Hindistan’ın hızlı bir şekilde yeşillendiği görülüyor. Türkiye de oldukça hızlı yeşillenen ülkeler arasında.

NASA uydularından gelen veriler, Dünya’nın 20 yıl öncekinden daha yeşil bir yere doğru evrildiğini gösteriyor. Özellikle Çin ve Hindistan hızlı bir şekilde yeşillenmenin yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Yoğun tarımsal faaliyetler ve ağaç dikme kampanyalarının Çin ve Hindistan’da yeşillenen alanların genişlemesinin önünü açtığı ifade ediliyor.

Türkiye hızla yeşilleniyor

NASA’nın son 20 yılda en hızlı yeşillenen ülkeleri gösterdiği haritada Türkiye’nin de hızla yeşillendiği görülüyor.

Veriler MODIS'ten

NASA’nın elde ettiği veriler “Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresi” veya MODIS adı verilen cihazla sağlanıyor. Dünya'nın bitki örtüsünde neler olup bittiğini, yere 500 metre ile 1.600 metre aralığına kadar olan ayrıntıları tespit etmeye yardımcı oluyor.

Son 20 yılın verileri dikakte alındığında, gezegenin son yirmi yıl boyunca yeşillenmesi, tüm Amazon yağmur ormanlarının kapsadığı alana eşdeğer bir artışı gözler önüne seriyor.

Zararı telafi etmiyor

Araştırmacılar, dünyada görülen ve Hindistan ve Çin'in hâkim olduğu yeşilliğin kazanılmasının Brezilya ve Endonezya gibi tropikal bölgelerde doğal bitki örtüsü kaybı nedeniyle ortaya çıkan zararı telafi etmediğine dikkat çekiyorlar.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:22
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