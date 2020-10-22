  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NASA 26 Ekim'de Ay hakkında yeni bir keşif açıklayacak
Aktüel

NASA 26 Ekim'de Ay hakkında yeni bir keşif açıklayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:37:12 -
NASA 26 Ekim'de Ay hakkında yeni bir keşif açıklayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.

Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tokadı yiyen Ermenistan, Suudi Arabistan gibi Türk ürünlerini boykot etme kararı aldı.
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, D..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay