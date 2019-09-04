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Narsisizm nedir, narsist kimdir kime denir?

Toplumsal hayatta sık sık karşımıza çıkan, Narsisizm ve narsist kelimelerinin anlamları insanlarca merak ediliyor. Peki Narsisizm nedir, narsist kimdir? Narsist kime denir? İşte konu hakkında merak edilenler...

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
Narsisizm nedir, narsist kimdir kime denir?

Toplumsal hayatta sık sık karşımıza çıkan, Narsisizm ve narsist kelimelerinin anlamları insanlarca merak ediliyor. Peki Narsisizm nedir, narsist kimdir? Narsist kime denir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Narsisizm nedir?

Sigmund Freud Narsisizmi ‘Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi’ şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur.

Kişinin kendini sevmesi olarak tanımlanabilen narsisizm, ileri boyutlarda ise bir kişilik bozukluğudur. İnsanın kendini optimal bir boyutta sevmesi, hayatta kalmak için gereklidir ancak narsistik kişilik bozukluğu olanlarda bu durum çok ileri boyuttadır. Narsisizm genellikle özgüvenle karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklıdır. Narsisizm; aşağıdakilerden en az beşi (ya da daha çoğu) ile belirli erken erişkinlikte başlayan, değişik bağlamlarda ortaya çıkan bir kişilik örüntüsüdür. 

Narsist kişinin özellikleri nelerdir?

Büyüklenmecidir yani başarılarını ve yeteneklerini abartır. 
Gösterdiği başarılarla orantısız bir biçimde üstün biri olarak görülme beklentisi içindedir. 
Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yüce bir sevgi hayalleri ile aşırı meşguldür. 
Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ancak özel ve üstün kişilerce anlaşılabileceğine ya da ancak onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır. 
Çok beğenilmek ister. Her şeyi hak ettiği duygusu içerisindedir.
Kendi çıkarı için başkalarını kullanır. 
Empati yapamaz. Sıklıkla başkalarını kıskanır ama başkalarının kendisini kıskandığına inanır. 
Başkalarına saygısız davranır, kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar sergiler.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
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