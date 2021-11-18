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Ekonomi Narman Belediyesi memur alıyor
Ekonomi

Narman Belediyesi memur alıyor

Erzurum Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:03:00 -
Narman Belediyesi memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte 27/12/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında);

a) Başvurularını Elektronik ortamda, [email protected] adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Tuzla Mahallesi Sümmani Caddesi No: 2 Narman/ERZURUM adresinde yapılacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Tuzla Mahallesi Sümmani Caddesi No: 2 Narman/ERZURUM istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. e-Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

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