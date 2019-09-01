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Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’ ile kutlayacak

Narlıdere Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ‘Deniz Festivali’ ile kutlayacak.

01 Eylül 2019 Pazar 12:05
Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’ ile kutlayacak

Narlıdere Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ‘Deniz Festivali’ ile kutlayacak. 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde, konuklar söyleşilere katılacak. Dalgıçların deniz temizliği yapacağı festival kapsamında, Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları da düzenlenecek. Başkan Ali Engin “Tüm İzmirlileri, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.



Narlıdere Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ‘Deniz Festivali’ 5-6-7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında 5 Eylül Perşembe günü Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da konuşmacı olarak katılacak. 6 Eylül Cuma günü ise Sahilevleri’nde kıyı ve deniz temizliği yapılacak, profesyonel dalgıçlar etkinliğe eşlik edecek. Tema Vakfı Narlıdere Şubesi, Çevreci Enerji Derneği, TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası da çalışmalara katkı koyacak.



Yelken yarışları yapılacak


7 Eylül Cumartesi günü ise yine Sahilevlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Narlıdere Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonunun işbirliğinde, 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlenecek, 9 kulüp katılacak. İlk start Sahilevleri’nde saat 12.00’de verilecek, vatandaşlar için izleme alanları oluşturulacak. Yarışın ikinci etabı ve madalya töreni ise 8 Eylül Pazar günü yapılacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “9 Eylül’ü İzmir’e yakışır etkinliklerle kutlayacağız. Hem çevre bilincimizi artıracağız hem de deniz temizliği ve yelken yarışları ile denize olan farkındalığı artıracağız. Tüm halkımızı, bu coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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