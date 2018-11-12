Narlı pasta tarifi
Kış mevsiminde kıpkırmızı rengiyle ve lezzetiyle hem göze hem de damaklara hitap edebilecek bir tarif. İşte narlı pasta tarifi…12 Kasım 2018 Pazartesi 22:17
MALZEMELER
1 su bardağı ve 2 kahve fincanı nar suyu
1 su bardağı tanelenmiş nar
4 adet yaprak jelatin
KREMA İÇİN
1 su bardağı tanelenmiş nar
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı tozşeker
2 çorba kaşığı labne peyniri
Yarım tatlı kaşığı tereyağı
Kek için: 3 adet yumurta
55 gram tereyağı
125 gram bitter çikolata
4 çorba kaşığı tozşeker
2 çorba kaşığı un
1 paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
ÇEVRESİ İÇİN
100 gram bitter çikolata
Bir parça sert tereyağı
Süslemek için:
1 su bardağı tanelenmiş nar
YAPILIŞI
Krema için süt, un, yumurta ve toz şekeri kıvam alana dek çırparak pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ve tereyağı ilave edin. Mikserle 10 dakika çırpın. Nar ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde nar suyunu ısıtıp jelatini içinde eritin. Nar ekleyip karıştırın. Streç filmle kaplanmış yuvarlak ve çukur bir kaba alıp, buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Kek için yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Aklarını toz şeker ile çırpıp tereyağı ekleyin. Sarılarını da ayrı çırpıp aklarına karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritip ilave edin. Un, kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın. Küçük boy yuvarlak kek kalıbına alıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Kekin üzerine ılık kremayı yayın. Narlı jöleyi üzerine yerleştirin. Çevresi için yağlı kağıdı kekin ebadında ince uzun kesip tereyağı sürün. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip yağlı kağıdın üzerine yayın. Ilınana kadar dinlendirin. Kağıttan çıkacak kıvama gelince dikkatlice kazıyın. Şekil vererek pastanın çevresine yerleştirin. Narla süsleyip servis yapın.
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