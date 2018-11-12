Narlı pasta tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ve 2 kahve fincanı nar suyu

1 su bardağı tanelenmiş nar

4 adet yaprak jelatin

KREMA İÇİN

1 su bardağı tanelenmiş nar

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı labne peyniri

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Kek için: 3 adet yumurta

55 gram tereyağı

125 gram bitter çikolata

4 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

ÇEVRESİ İÇİN

100 gram bitter çikolata

Bir parça sert tereyağı

Süslemek için:

1 su bardağı tanelenmiş nar

YAPILIŞI

Krema için süt, un, yumurta ve toz şekeri kıvam alana dek çırparak pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ve tereyağı ilave edin. Mikserle 10 dakika çırpın. Nar ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde nar suyunu ısıtıp jelatini içinde eritin. Nar ekleyip karıştırın. Streç filmle kaplanmış yuvarlak ve çukur bir kaba alıp, buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Kek için yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Aklarını toz şeker ile çırpıp tereyağı ekleyin. Sarılarını da ayrı çırpıp aklarına karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritip ilave edin. Un, kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın. Küçük boy yuvarlak kek kalıbına alıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Kekin üzerine ılık kremayı yayın. Narlı jöleyi üzerine yerleştirin. Çevresi için yağlı kağıdı kekin ebadında ince uzun kesip tereyağı sürün. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip yağlı kağıdın üzerine yayın. Ilınana kadar dinlendirin. Kağıttan çıkacak kıvama gelince dikkatlice kazıyın. Şekil vererek pastanın çevresine yerleştirin. Narla süsleyip servis yapın.