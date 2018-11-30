Narkotik köpeği devreye girdi, 17 kilo eroin bulundu!
Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette, narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada aracın tabanına gizlenmiş 34 pakette 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.30 Kasım 2018 Cuma 09:31
Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette yapılan aramada 17 kilo 515 gram eroin bulundu.
Kamyonet arandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları E.K. idaresindeki 65 AB 316 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.
Rexo devreye girdi
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada aracın tabanına gizlenmiş 34 pakette 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Sürücü E.K. ile araçta bulunan Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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