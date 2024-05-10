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Gündem "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı
Gündem

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 08:39:00 -
"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.

 

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