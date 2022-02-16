Narisat ne için kullanılır? Narisat 5/10 mg neye iyi gelir, hangi hasatlıklar için kullanılır?

Narisat nedir ve ne için kullanılır? Narisat, histamini yok edici etkisi ve Lökotrienleri engelleyici etkisiyle astım belirtilerinde iyileşme sağlar. Alerjik nezleyi iyileştirir. Alerjik rinit (arada bir/ sürekli alerjik nezle veya mevsimsel -saman nezlesi) tedavisinde; alerjik rinit ile birlikte olan astım tedavisinde ve belirtilerinin iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Alerjik rinit (alerjik nezle) :

Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev

dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.

Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu

akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

Alerjik rinit (alerjik nezle) belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

Burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı, geniz akıntısı, hapşırık, öksürük

Astım: Bronşların daralması sonucu ortaya çıkan ve ataklarla seyreden bir akciğer hastalığıdır.

Astım belirtileri

Öksürük (genellikle kuru ve krizler halinde gece uykudan uyandırır.)

Hırıltılı solunum

Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissi

Soluk alıp verirken ıslık sesi

Nefes darlığı

Narisat nasıl kullanılır?

İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen aç ve tok karnına alabilirsiniz.

Günlük önerilen doz: günde 1 defa 1 adet NARISAT 5/10 mg Film Tablet alınması önerilmektedir.

Narisat yan etkileri neler?

Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, uyuklama, üst solunum yolu enfeksiyonu, karın ağrısı, mide veya bağırsak rahatsızlığı, susama ve ateş deride döküntü yaygın görülen yan etkilerdir.