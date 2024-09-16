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Medya Narin'in ölümü üzerinden feodal masallar! Yoksa "Kürt" diyemediğiniz için mi "feodal" diyorsunuz?
Medya

Narin'in ölümü üzerinden feodal masallar! Yoksa "Kürt" diyemediğiniz için mi "feodal" diyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:20:00 - 2024-09-16 11:24:24
Narin'in ölümü üzerinden feodal masallar! Yoksa "Kürt" diyemediğiniz için mi "feodal" diyorsunuz?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Diyarbakır'daki Narin cinayetiyle ilgili medyanın yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Altınok, bazı medya organlarının Narin cinayetini magazinleştirerek trajediye duyarsızlaştığını söyledi. Narin cinayetinin arkasındaki "feodal düzen" iddialarının gerçekleri çarpıttığını ifade eden Altınok, bu söylemlerin toplumdaki kutuplaşmayı körüklediğini belirtti. Melih Altınok, Türkiye’deki medya ortamının ahlaki çöküşe sürüklendiğini dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Diyarbakır'daki Narin cinayetiyle ilgili medyanın yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Altınok, bazı medya organlarının Narin cinayetini magazinleştirerek trajediye duyarsızlaştığını söyledi. Narin cinayetinin arkasındaki "feodal düzen" iddialarının gerçekleri çarpıttığını ifade eden Altınok, bu söylemlerin toplumdaki kutuplaşmayı körüklediğini belirtti. Melih Altınok, Türkiye’deki medya ortamının ahlaki çöküşe sürüklendiğini dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Bir süredir medyanın tek gündemi Diyarbakır'da cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin.

Daktilo mürekkebi kurumadan kamuoyuyla paylaşılan zanlı ifadelerine rağmen hiçbir şey net değil. Dahası ayrıntılar arttıkça kafalar hepten karışıyor.

Herkes kafasındaki hikâyeye göre Narin'in dramını bir yerinden çekiştiriyor.

Irkçılık, ayrımcılık diz boyu.

Gazze gündemiyle bir süredir ekranlardan eksik olmayan emekli askerlerin elinden çubuğu kapıp kanal kanal gezen emekli komiserlerden biri de kendinden emin patlatıyor analizi:

"İşte bunlar hep feodal düzen yüzünden!"

Bak sen. Meğer ne kadar da basitmiş.

Geçtiğimiz günlerde annesi, üvey babası ve komşu çocukları tarafından cinsel istismara maruz kaldığı, dövüldüğü ve komaya girdiği iddia edilen 2 yaşındaki Sıla bebek Tekirdağ'da yaşıyordu.

Orada da mı "feodal" düzen var?

Yoksa "Kürt" diyemediğiniz için mi feodal diyorsunuz?"

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Yorumlar

memo

gerek tekirdağdaki olaylarda anneyi gerekse diyarbakırdaki olaylarda ağabeyi ne ile suçluyoruz her ikiside madde kullanıyor.. kafayı bulan ahırda kucaklayan abiyi gören çocuk zannımca anne diye bağırınca kendinde olmayan abi kızı boğazladı yetişen annede oğluna kaşına gözüne vurdu baktı olmuyor kolunu sırtını dişledi sonrası malum amca muhtara haber verildi ....siz siz olun tefecilik yapmayın kaçak elektrik kullanıp hırsızlık yapmayın allah bu dünyada çıkartır ne diyoruz cana geleceğine mala gelsin ..ama bu sefer cana geldi allah o evladımızı-kızımızı cennetine bahşeder inşallah

KEMALİST

FEODAL DEMEK TÖRE VE GELENEKLER NETİCESİNDE OLAN HADİSE
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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