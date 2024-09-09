  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O havayolu şirketi iflas mı ediyor? Uçuşlar durduruldu!

Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada

Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı çıldırttı: Alman vakıfları harekete geçti!

Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilimizde bulundu! Çin 694 milyon tonluk rezerv için Türkiye'ye teklif yaptı

Bunun yapılma hakkı gündem oldu! Herkes 'Bu nasıl olabilir?' diye soruyor: Hacıosmanoğlu çok sinirlendi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! 'Geç bile kalındı' yorumları yapılıyor
Gündem Narin'in köyünde itirafçıyla keşif yapıldı
Gündem

Narin'in köyünde itirafçıyla keşif yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:59:00 -
Narin'in köyünde itirafçıyla keşif yapıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede, soruşturmayı yürüten savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, dün sabah 08.45'te evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirildi. Şahıs ve savcılar, keşif işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Narin'in cenazesi sabah saatlerinde defnedilmişti. Amca Salim Güran'ın tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin işlemleri sürüyor.

Türkiye bunu konuşuyor! Hakim, Narin’in amcasına öyle bir soru sordu ki…
Türkiye bunu konuşuyor! Hakim, Narin’in amcasına öyle bir soru sordu ki…

Gündem

Türkiye bunu konuşuyor! Hakim, Narin’in amcasına öyle bir soru sordu ki…

Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…
Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Gündem

Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Türkiye Narin’e ağlarken İstanbul’dan kötü haber
Türkiye Narin’e ağlarken İstanbul’dan kötü haber

Gündem

Türkiye Narin’e ağlarken İstanbul’dan kötü haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23