Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuk daha ölmüş
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe Köyünde bugüne kadar 15 çocuğun öldüğü ve bu çocukların 9'unun Narin'in akrabaları olduğu ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda yaşanan bu ölümlerin hepsi Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında incelenecek.
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin ardından tüm gözler Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'ndeydi. Köyde son yıllarda ölen 15 çocuktan 9'unun Narin'in akrabalarından olduğu ortaya çıktı. Narin'in ardından adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır ülke gündeminde olan Tavşantepe Köyü'nde geçmiş yıllarda gerçekleşen çocuk ölümlerinin Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında inceleneceği öğrenildi.
NARİN'İN AİLESİNDEN ÖLEN DİĞER ÇOCUKLAR
Sabah'ın haberine göre; Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü,Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü, Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü, Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti, Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü, Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.
KÖYDEKİ GÜRAN AİLESİ DIŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ
Diğer çocuk ölümleri ise şöyle: F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995, M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012, S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986, Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001, Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009, Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001
NARİN SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ
15 çocuk ölümünün Narin Güran soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor.
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