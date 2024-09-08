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Gündem Narin'in cansız bedenine ulaşıldı!
Gündem

Narin'in cansız bedenine ulaşıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 10:16:00 - 2024-09-08 10:17:44
Narin'in cansız bedenine ulaşıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun."

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