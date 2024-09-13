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Gündem Narin'in babası Arif Güran, sosyal medya şaklabanlarına seslendi: ‘Kızımın mezarından nemalanmayı bırakın’
Gündem

Narin'in babası Arif Güran, sosyal medya şaklabanlarına seslendi: ‘Kızımın mezarından nemalanmayı bırakın’

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:11:00 -
Narin'in babası Arif Güran, sosyal medya şaklabanlarına seslendi: ‘Kızımın mezarından nemalanmayı bırakın’

Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuşan baba Arif Güran "Allah'ın izniyle kim yaptıysa devlet onu bulacak, hepsini çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı. Kızımın acısını yaşayamıyorum. Kızımın mezarına gelip fenomenler fotoğraf çekiyor, rica ediyorum nemalanmasınlar." dedi.

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran köye döndü.

Serbest bırakılmasından sonra ilk kez açıklama yapan baba Güran, şunları söyledi:

"Temennim kızımın sağ bulunmasıydı. İlk günden beri söylüyoruz, devlet burada. Elinden gelenin fazlasını yaptı devlet. Kızımın bir mezarının bile olması devletin bir çabasıyladır.

"Kim yaptıysa devlet onu bulacak"

Soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim yaptıysa devlet onu bulacak, hepsini çıkaracak. İlk ifadem ve son ifadem de aynı ifadededir. Dosya ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Benimle devletin bir şey paylaştığı yok. Siz ne biliyorsanız ben de onları biliyorum.

"Kızımın acısını yaşıyorum"

Kızımın acısını yaşayamıyorum. Kızımın mezarına gelip fenomenler fotoğraf çekiyor. Rica ediyorum nemalanmasınlar. Allah rızası için yapmayın. Devlet, savcı şu an araştırmalar yapıyor.

“Çekirdek bir aileydik”

Bunu yapanları Allah kahretsin, çekirdek bir aileydik. Devlet kimden şüpheleniyorsa, devlet herkesi alabilir. Soruşturma bitene kadar bütün köy alınabilir gerekirse, devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Kimden şüphelendiysem jandarma ile paylaştım.

"İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef"

O şahıs (Nevzat Bahtiyar), her akşam gelip camide oturduğum zaman benim yanıma oturan bir insan. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef."

 

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Yorumlar

Numan Olgun

Amcanın "Narin,i su kenarına gömen" arkadaşının evinde Narin bir şeye şahit oldu,itirafçının karısı nerede? düğüm onda olabilir ve de olay çözülebilir,itirafçının tehditle öldürmeye ortak olacağını sanmıyorum,Narin onun evinde bir şeye şahit oldu muhakkak.

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Bu uğursuz köydeki bütün çocuklar devlet koruması altına alınmalı.
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