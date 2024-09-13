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Gündem Narin'in anne ve ağabeyi neden tutuklandı! Gerekçe belli oldu!
Gündem

Narin'in anne ve ağabeyi neden tutuklandı! Gerekçe belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:54:00 -
Narin'in anne ve ağabeyi neden tutuklandı! Gerekçe belli oldu!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tutuklanan anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran’ın tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül’de mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli dün Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. 25 saati aşkın süren sorgu işlemleri sırasında Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, aralarında baba Arif Güran’ın da bulunduğu 4'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere 14 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına ‘şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri’ gerekçe gösterdi. Şüphelilere yönelik adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçe gösterilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

Şüpheliler Enes Güran ve Yüksel Güran’ın üzerine ‘Çocuğu kasten öldürmek’ atılı suçuna yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu, şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkiler, şüphelilerin Narin’in kaybolduğu güne dair olay anlatımlarının birbirini doğrulamadığı hususu, adli tıp raporunun henüz dönmediği, birçok şüpheli ve tanığın çelişki beyanlarda bulunması hususu dikkate alındığında, delillerin karartma ihtimalinin var olması, HTS kayıtlar ve tüm dosya kapsamı göz önünde bulundurduğunda suç isnadına yönelik somut delile dayalı kuvvetli şüphe oluşturması nedeniyle ve yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde alacağı ceza miktarı göz önünde bulundurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK’nın 100/I maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesi gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda ön görülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin CMK’nın 100. Maddesi gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

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Yorumlar

Narinler solmasın

Narin kızımızın vefatı ülkede bişey leri değiştirmeli. Devlet her konuda ülkenin her vilayetinde her şehrinde köyünde mahallesinde varlığını güçlü bir şekilde göstermeli.

Gelecek adına üzücü

Şu olaylar başka ülkede olsa devlet başkanı istifa ederdi. Bizim ülkemizde bırak devlet başkanını sıradan bir memur bile istifa etmiyor görevden alınmıyor bölge vekilleri hep aynı insanlar toprak ağası güç sahibi kendini devlet den büyük gören tipler iyide bu vahşet olaylarının vebali nolacak kimsenin mesuliyeti yokmu.
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