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Gündem Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama
Gündem

Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-08 17:04:00 - 2024-09-08 17:04:22
Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama

Narin Güran cinayetinin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği konuşulurken programında aileyle defalarca görüşen gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan ses getirecek bir paylaşım geldi. Yılmaz "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, gelen acı haber sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DİDEM ARSLAN'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM
Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkatlerden kaçmamıştı.

 

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