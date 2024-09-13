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Gündem Narin'in ablası Tülin Güran'a neden otopsi yapılmadı? Ölüm nedeni belli oldu...
Gündem

Narin'in ablası Tülin Güran'a neden otopsi yapılmadı? Ölüm nedeni belli oldu...

Yeniakit Publisher
2024-09-13 08:51:00 -

8 yaşındaki Narin'in ölümünün ardından gözler yıllar önce ölen ablası Tülin Güran'a çevrilmişti. Ablasının merdivenden düştüğü iddiası günlerce konuşulmuştu. 5 yaşındayken hayatını kaybeden Tülin'in ölüm nedeni hastane raporuyla ortaya çıktı.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından Narin'in 15 yıl önce ölen ablasının ölümü gündeme gelmişti. Tülin Güran'ın ölüm nedeni hastane raporuyla belli oldu.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşüp öldüğü iddia edilmişti. O iddiaların ardından, 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden bedensel engelli Tülin'in de şüpheli bir şekilde öldüğü günlerce konuşuldu. Savcılık, şüpheli ölüm iddialarına yanıt bulmak için harekete geçti.

Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm belge ve dosyaları talep etti. Tülin Güran'ın neden öldüğünü hastane raporu ortaya çıkardı.

Rapora göre engelli olan Tülin, rahatsızlanınca Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle tedavi görürken hayatını kaybetti. Rapora göre ölümünde herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu yoktu. Ayrıca ölüm raporunda, Tülin Güran’ın tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi yapılmadığına da yer verildi.

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Yorumlar

Sokağın SESİ

Son kırk yılın Adlı raporlarında Fetö nün eli yokmudur ? Fetö nün DİNİ İMANI Paraydı.!!

turk

aile tam.. ailesiymis zevkler ici oldumus diyecem ama artik bilemem
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