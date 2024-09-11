Narin'i kim öldürdü? Kan donduran 3 senaryo: Bütün köy biliyor herkes susuyor! Katillerin kimliği ne? İntikam, yasak aşk, taciz...

FARKLI ZAMAN SÖYLEDİLER

Minik kız Narin, 21 Ağustos'ta köyde en son 15.15'te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında kızın cesedinin konulup atıldığı kırmızı arabanın Eğertutmaz Deresi kenarına park etmiş hali yansıdı. Ancak Narin'in yakınları ve akrabaları kızın görüldüğü yer ve saat hakkında belirli aralıklarla bilinçli olarak farklı ifadeler verince, aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül'de bakılabildi. Gerçek o zaman anlaşıldı.

ARAMAYI YÖNLENDİRDİLER

Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin'in amcası Salim Güran ile 'Cesedi ortadan kaldır' diye teslim ettiği itirafçı Nevzat Bahtiyar, arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdi. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası Narin'in annesi, babası, ağabeyleri, amcası ve itirafçı da dahil pekçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi. Türk makamları talep etse de WhatsApp’ın sahibi Amerikan Meta şirketi silinen yazışmaları vermeyi reddetti.

ABLANIN ÖLÜMÜ SORUŞTURULUYOR

Narin'in 9 yaşındaki yatalak ablası 7 yıl önce ölmüştü. Aile "Merdivenden düşüp öldü" demişti. Bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ablanın mezarı açılacak. Tutuklu amca Salim Güran'ın, Narin'in babası olmasından şüpheleniliyordu. Yapılan DNA testinde Yüksel Güran ile Arif Güran'ın Narin'in anne-babası olduğu belirlendi. 24 şüpheli ile ilgili gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

HER ŞEY ÇOK AÇIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklaması ise manidardı. Gazetecilerin "Aileye neden başsağlığı dilemediniz?" sorusuna, "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" diye cevap verdi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan alıp dereye atan itirafçı Nevzat Bahtiyar dün ‘çocuğu iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

NARİN'İ KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran’a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında. Bu da akıllara ‘Katil amca mı, anne mi, abi mi?’ sorusunu getiriyor. Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryolar ise şöyle:

YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.

TACİZ: Soruşturmada ilk olarak Narin’in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin’in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği “taciz ettiğini” gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.

İNTİKAM: Narin’in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Salim Güran’ın baba Arif Güran’ı hedef alan “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...” şeklinde bir sosyal medya mesajı olduğu gündeme geldi. Salim Güran’a sorgusunda bu durum da soruldu. Amca kardeşinden intikam için kızını öldürdü.