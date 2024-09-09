Narin’i kaybettik Sevda’yı bulduk! Üç gündür kayıp olan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz'dan sevindiren haber

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Pazar sabah saatlerinde Tavşantepe mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu. Narin Güran gibi İstanbul’da bir çocuğun daha kaybolduğu ortaya çıktı.

13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 6 Eylül Cuma günü dedesinin yanından “Babama gideceğim” diye ayrıldı. Yılmaz’ın annesi ve babası ayrı olduğundan velayeti annesindeydi. Fakat baba ve annenin arasında herhangi bir sıkıntı olmadığından sık sık babasına da gittiği belirtildi.

"HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOKTU"

Sevda Yılmaz’ın babası Sedat Yılmaz, Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne başvurdu. Sedat Yılmaz, kızının telefonunun da cuma gününden itibaren kapalı olduğunu belirtti ve ifadesinde şunları söyledi:

“Sabah dedesinin yanından babamın yanına gidiyorum diyerek çıkmış. Evden çıkarken üzerinde hangi elbiseler varmış bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir durum yaşanmamıştı. Evden kaçma gibi bir durum söz konusu olmadı. Aile içerisinde de olumsuz bir durum yok. Kayıp olarak aranıp bulunmasını ve ailesine teslim edilmesini istiyorum”

Sedat Yılmaz, “Özellikle Esenyurt-Avcılar arasında sahilde bir arkadaşıylaymış. Daha sonra onun yanından da ayrılıyor babama gideceğim diyerek. Normalde de zaten gelip bende kalırdı” dedi.

"HERKESTEN ŞÜPHELENİYORUM"

Yılmaz, “Narin olayından sonra herkesten şüpheleniyorum” derken yetkililere çağrıda bulundu:

“Bu sabah da yine karakola gittim kayıp ilanları için. Karakolda sürekli olarak bana ‘Bulunur, edilir’ deniyor. Ama geçiştirildiğimi düşünüyorum. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini talep ediyorum.”

TÜİK verilerine göre, 2008-2016 arasında Türkiye'de toplamda 104 bin 531 çocuk kayboldu. Fakat 2016'dan sonra ise kaybolan çocuklara dair veri açıklanmadı.

“Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" raporunda ise 2022 yılında çocukların karıştığı olay sayısı 601 bin 754 olarak kaydedildi. Çocuklardan 16 bin 499'u kayıp nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi.

'KIYAFETLERİ BAŞKA EVDEN ÇIKTI' İDDİASI

Baba Sedat Yılmaz, kızını ararken bir olay daha yaşadı. 7 Eylül’de kızının arkadaşı olduğu söylenen Suriyeli Fatma Ş.’nin yanına giderek kızını sordu fakat Fatma Ş.’den “Bir haftadır görmedim” yanıtını aldı.

8 Eylül’de ise kayıp Sevda Yılmaz’ın annesi Hanife Tutar, Fatma Ş.’nin evine gelerek kızının kıyafetlerini kendisine teslim ettiğini söyledi. Daha sonra Sedat Yılmaz, Fatma Ş.’nin evine tekrar gitti. O esnada evde bulunan Fatma Ş.’nin babası Abdurrahman Ş. ile tartışma sonrası kavga çıktı. Yılmaz, soruşturma sırasında bu ailenin de soruşturulması gerektiğini savundu.

POLİS, KADIKÖY'DE BULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğle saatlerinde Sevda'nın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunduğunu açıkladı.