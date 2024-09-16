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Gündem Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap
Gündem

Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:58:00 -

Medya sektöründe, “Saygısız Saygı” nâmıyla meşhur olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, vahşi bir cinayete kurban giden Narin üzerinden Kur’an kurslarını lekelemeye kalktı.

Her fırsatta İslami değerlere saldıran seküler bağnazlar, Narin cinayeti üzerinden de algı operasyonlarını sürdürüyor. Sözcü’de kalem oynatan Saygı Öztürk, Narin’in gittiği Kur’an kursunun müfredatının incelenmesi gerektiğini söyleyerek, cinayetin din eğitimiyle ilgili olduğu algısı oluşturmaya kalktı.

Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Öztürk’e hak ettiği cevabı Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu verdi.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu ülkede 15 milyar doları cebe atıp şimdi Fransa'da zıkkımlanan Cem Uzan, 17 buçuk yıl hapis cezasına mahkum olmuş, dolandırıcı, hortumcu, hırsız, ne derseniz Cem Uzan'ı alıp Türkiye'nin siyaseti hakkında görüş soran gazeteciler var bu ülkede. O gazeteci, yahu sen ne yapıyorsun, bir hortumcuyla röportaj yapmak, ona sen nasıl çaldın diye sormayıp Türkiye siyaseti nereye gidiyor diye sanki saygın bir insanmış gibi nasıl algı oluşturursun, diyeceğimize ne yaptık... Saygı Öztürk devam ediyor gazeteciliğe. Bakın ne diyor; “Narin'in Kur'an kursu eğitim programı da incelenmelidir.”

Ben de diyorum ki, önce senin o hortum paralarıyla eve götürdüğün ekmek sorgulanmalıdır. O hortumlanan paralarda kaç maaş aldın sen! Sadece Cem Uzan'ın değil, Dinç Bilgin'in de işçisi bu adam. Dinç Bilgin bankayı batırırken, Saygı Öztürk de Sabah gazetesinin işçisi. Şimdi utanmadan, sıkılmadan... o hortumların hesabı sorulmadığı için...

Bu noktada AK Parti'yi eleştirelim. O paraların nereye gittiği neden sorgulanmadı, diyelim.

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Yorumlar

Talib Agbi

ÖZTÜRK Soyadlarini kullananlarin hicbiri TÜRK degildir. Hicbir TÜRK kendine Neisminde nede Soyadinda Türk koymaz. Hicbir Alman, Fransiz,Italyan, Ispanyol kendisine ne isminde ned Soyadinda Uyrugunun ismini koymazlar, Almayada Deutsch soyadini kullanlar Yahudidir. Bu adam ne Türktür nede saygideger bir Insandir. Böyle degerlendirmeleri genelde hep Yahudiler yapar.

Hakan Sönmez

Harika.
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