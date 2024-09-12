Narin soruşturmasında flaş detay! Köyde her akşam meclis kurmuşlar

Narin Güran cinayeti soruşturmasında olayın seyrini değiştirecek bir bilgi ortaya çıktı. Gazeteci Ferit Demir katıldığı Halk Tv yayınında aile meclisinin Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren her akşam konuyla ilgili toplandıklarını aktardı.

Amca '17.40 deyin’ demiş

"Narin soruşturmasında bugün önemli itiraflar geldi. Cinayet soruşturmasını değiştirecek cinsten itiraflar geldi." diyen Fırat Demir Narin'in 15.15'ten sonra evine gidip katledildiğinin artık bir gerçek olduğunu belirterek "Jandarma kayıtlarında Narin'in 17.40'ta amcası Hüseyin Güran'ın evine gittiği defalarca söylenmişti ancak bunun bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Narin'in kuzeni Birsen Güran bu sabahki sorguda Narin'in 14'te evlerine geldiğini itiraf etti. Neden saatin 17.40 dedikleri sorulduğunda; tutuklu amca Salim Güran'ın bütün aileye 'saat olarak 17.40 diye söyleyin' dediği de itiraf edildi." diye konuştu.

Demir bütün ailede organize bir yalan ve kötülüğün söz konusu olduğunu ifade etti.

Aile meclisi Narin kaybolduktan sonra her akşam toplandı

Demir, küçük kızın ailesinin kaybolmasının ardından her akşam toplandıklarını, toplandıkları odaya da cep telefonu sokmadıklarını söyledi. Demir ailenin toplanmaları sırasında cep telefonları ayrı bir yere koymalarının bu toplantıların bilinçli olduğunu gösterdiğini savundu. Demir, ailenin sorgulamaları sırasında ise "Biz arama çalışmalarına yardım edelim diye toplandık konuştuk' dediklerin ancak aramalara katılmadıklarını hatırlattı.

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