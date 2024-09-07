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Medya Narin olayında perde arkası neler saklıyor? Ahmet Hakan "Sır, ancak böyle çözülür" diyerek açıkladı
Medya

Narin olayında perde arkası neler saklıyor? Ahmet Hakan "Sır, ancak böyle çözülür" diyerek açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-07 11:25:00 - 2024-09-07 11:42:06
Narin olayında perde arkası neler saklıyor? Ahmet Hakan "Sır, ancak böyle çözülür" diyerek açıkladı

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasında ailenin ve mezranın bir sır saklıyor gibi göründüğünü belirtti. Hakan, bu sır çözülürse Narin olayının da aydınlanacağını ifade etti. Olayın perde arkasındaki bilinmeyenlere dikkat çeken Ahmet Hakan, mezranın giderek sessizleştiğini kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasında ailenin ve mezranın bir sır saklıyor gibi göründüğünü belirtti. Hakan, bu sır çözülürse Narin olayının da aydınlanacağını ifade etti. Olayın perde arkasındaki bilinmeyenlere dikkat çeken Ahmet Hakan, mezranın giderek sessizleştiğini kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Sekiz yaşındaki Narin’in kaybolmasında amca tutuklandı.

Bu tutuklamanın ardından...

Aile sessizliğe gömüldü, mezra ise daha da sessizleşti.

*

Aile bir sır saklıyor gibi.

Mezra bir sır saklıyor gibi.

*

Ailenin ve mezranın sırrı çözülürse...

Narin olayının da sırrı çözülür."

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