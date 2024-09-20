Narin nasıl öldü? Adli tıp raporu açıklandı! Cinsel saldırı yok, aynı gün boğularak öldürülmüş

Diyarbakır‘ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Adli tıp raporu açıklandı.

Adli tıp raporuna göre küçük Narin’in yüzüne ve boynuna basınç yapılarak öldürülmüş.

"Ayağında hayvan ısırıkları var"

Narin'in kaçırıldığı gün öldürüldüğüne dair bir tespitin olduğu adli tıp raporunda, bir ayağının kopuk olmasının da sebebi ortaya çıktı. Narin'in öldürüldükten sonra bazı hayvanların ayağını ısırması sonrası zarar görmüş olduğu belirtilirken, yabani hayvan ısırmasından şüphe ediliyor..

"Tecavüz bulgusu tespit edilemedi"

Raporda, tecavüz veya cinsel saldırı bulgusu tespit edilemediği belirtilirken, Narin'in bedeninde bir başkasına ait DNA tespiti de yapılamadı.

Narin, amca Güran'ın eline kustu mu?

Narin'in ağzından çıkan sıvının Salim Güran'ın eline ve arabasına bulaştığına ilişkin bir tespit ise raporda yer almadı.