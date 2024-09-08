Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar

Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. ailenin gönderdiği cenaze nakil aracı boş çıktı. Otopsi tamamlandı ve sonuçlandı.

Otopsi raporu sonuçlandı

Adli tıp tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Narin Güran’ın boynunda boğma izi tespit edildiği, cesedinin 15 gün boyunca suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu belirtildi. Bu bulgular, küçük kızın acımasız bir şekilde katledildiğini ortaya koydu.

Gözaltı sayısı 23’e yükseldi

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23’e yükseldi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

{relation id:1882248 slug:'muge-anli-narin-guran-ile-ilgili-sessizligini-bozdu-haberini-vermis-olayim-diyerek-duyurdu'}