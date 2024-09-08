Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar
Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemisona erdi. Yaklaşık 10 saat süren otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Elde edilen ön otopsi raporuna göre; minin Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.
Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. ailenin gönderdiği cenaze nakil aracı boş çıktı. Otopsi tamamlandı ve sonuçlandı.
Otopsi raporu sonuçlandı
Adli tıp tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Narin Güran’ın boynunda boğma izi tespit edildiği, cesedinin 15 gün boyunca suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu belirtildi. Bu bulgular, küçük kızın acımasız bir şekilde katledildiğini ortaya koydu.
Gözaltı sayısı 23’e yükseldi
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23’e yükseldi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Medya
Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu! 'Haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu
Gündem
Hüseyin Çevik, kayıp Narin Güran'ı bulmak için formülü verdi: Bulmak için bunu yapın, mesele ciddi
Gündem
Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!
{relation id:1882248 slug:'muge-anli-narin-guran-ile-ilgili-sessizligini-bozdu-haberini-vermis-olayim-diyerek-duyurdu'}