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Yerel Narin Güran'ın kaybolduğu bölgede kan izleri bulundu!
Yerel

Narin Güran'ın kaybolduğu bölgede kan izleri bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 17:27:00 -
Narin Güran'ın kaybolduğu bölgede kan izleri bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızın evinin yakınlarında kan izlerine rastlandı. Jandarma inceleme başlattı. Son gelişmeleri adım adım takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş canlı yayında aldığı bilgileri aktardı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızın evinin yakınlarında kan izlerine rastlandı. Jandarma inceleme başlattı. Son gelişmeleri adım adım takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş canlı yayında aldığı bilgileri aktardı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Ekipler, mahalle içerisinde tekrar arama yaptı.

Narin'in evinin karşı tarafındaki kayalıklarda kan izlerine rastlandı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş canlı yayında kurumuş kan izlerini gösterdi. Narin'in evine nasıl geldiğini anlattı.

Bölge geniş çaplı incelemeye alındı. Jandarma olay yeri ekipleri gelene kadar o kayalıkları kapattı. Kurumuş kan lekelerinden numene alınacak. Kan lekesinin kime ait olduğu belirlenecek. Kan izlerini Narin'in yakınları tespit edip jandarmaya haber verdi.
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