Gözaltındayken neler yaşandı? Narin Güran'ın babasından ilk açıklama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan baba Arif Güran açıklama yaptı. Baba Güran serbest bırakılmasının ardından köye döndü ve mezarlığa gitti. Güran, kameralar karşısında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Babanın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Savcılarımız, jandarmamız elinden geleni yapıyor. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Sosyal medyada çok fazla yalan var. Herkesin bir şerefi vardır.

Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Temennim sağ bulunmasıydı, ölü bulundu. Bu da devletin bir çabasıdır. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı.

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

"ALLAH BELALARINI VERSİN"

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir, devlet bende şüpheleniyorsa beni bir başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

"DEVLET NE DİYORSA O ŞEKİLDEDİR"

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz.

Köy burada köy burada yaklaşık 90 hanelik bir köydür. Burada beş altı tane ayrı ayrı soy isimle yaşayan insanlar. Dedelerimizden kalma sadece bu köyde hepsi yüzde 90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev 12 ev. Aslanlar burada 10 ev. Kayalar burada 10 ev. Dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes burada yüz yıllardır bu köydedir. Bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız. Allah onlardan razı olsun. Elinden geleni bir de jandarma yapıyor.