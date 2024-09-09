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Gündem Narin Güran'ın adı yaşatılacak
Gündem

Narin Güran'ın adı yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2024-09-09 22:40:00 -
Narin Güran'ın adı yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi ya da kreşe verilmesi önergesi sunuldu. Önergenin gündeme alınıp görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı 1. birleşimi Başkanvekili Halil Uğur'un başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Narin Güran'ın isminin yaşatılması için bir önerge sunuldu.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge, MHP Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı tarafından verildi.

Narin Güran'ın isminin yaşatılması için verilen önergenin gündeme alıp görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

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