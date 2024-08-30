Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor: Abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran’ın gözaltına alınan ağabeyi E.G., serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Çulî kırsal mahallesinde, 21 Ağustos’ta saat 13.00’de Kur’an Kursu’ndan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde sürüyor.



Sualtı arama ekipleri tarafından Selmi Çayı’nda süren arama ve kazı çalışmaları durdurulurken, arazide aletlerle Narin’i arama çalışmaları devam ediyor.



Şüphe üzerine gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gece serbest bırakıldı. E.G., kolundaki ısırık izlerinin Narin’e ait olabileceği şüpheleri üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) götürülmüştü. ATK tarafından hazırlanan raporda ısırık izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Narin'in ağabeyi E.G. dün gece savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan Narin Güran hakkında yapılan haberlere yayın yasağı getirildi. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan “yayın yasağı” kararı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer aldı. Söz konusu kararda, “T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir” denildi.