  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM de ortağı CHP’ye benzedi: Kandil kadrolarına yer açmak için işçi çıkaran DEM’den, terörle iltisaklı yandaş doktora ballı kıyak

Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Enerji sektöründen 7 şirket yer aldı!

Musluklar şarkıcılara açıldı... Yandaşları semirtmeye tam gaz devam

Merkez Bankası’ndan yeni adım! Değişikliğe gidildi

Ekrem geziyor İstanbullu ölüyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Slovenya açıklaması: Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor

Diyarbakır'da Kürtçe yemin provokasyonu! İnfiale neden oldu

Kamyona ok gibi saplandı! Konya'daki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Gündem Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor: Abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)
Gündem

Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor: Abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)

Yeniakit Publisher
2024-08-30 12:02:00 - 2024-08-30 12:04:30
Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor: Abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı hakkında yasak gelmişti! Adli tıp incelemesinde kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi. 18 yaşındaki ağabey, gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran’ın gözaltına alınan ağabeyi E.G., serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Çulî kırsal mahallesinde, 21 Ağustos’ta saat 13.00’de Kur’an Kursu’ndan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde sürüyor.

Sualtı arama ekipleri tarafından Selmi Çayı’nda süren arama ve kazı çalışmaları durdurulurken, arazide aletlerle Narin’i arama çalışmaları devam ediyor.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gece serbest bırakıldı. E.G., kolundaki ısırık izlerinin Narin’e ait olabileceği şüpheleri üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) götürülmüştü. ATK tarafından hazırlanan raporda ısırık izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Narin'in ağabeyi E.G. dün gece savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan Narin Güran hakkında yapılan haberlere yayın yasağı getirildi. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan “yayın yasağı” kararı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer aldı. Söz konusu kararda, “T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir” denildi. 

Kaybolan Narinle ilgili çok önemli gelişme!
Kaybolan Narinle ilgili çok önemli gelişme!

Gündem

Kaybolan Narinle ilgili çok önemli gelişme!

Kayıp Narin günlerdir aranıyor! Şüphelinin kolunda diş izi detayı...
Kayıp Narin günlerdir aranıyor! Şüphelinin kolunda diş izi detayı...

Gündem

Kayıp Narin günlerdir aranıyor! Şüphelinin kolunda diş izi detayı...

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Herkes çok şaşıracak
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Herkes çok şaşıracak

Aktüel

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Herkes çok şaşıracak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ersan

söylentilere göre narin kızımıza caminin imamı tecavüz edip oldurmus
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23