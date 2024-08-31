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Yaşam Narin Güran olayında yeni gelişme: DNA eşleşti!
Yaşam

Narin Güran olayında yeni gelişme: DNA eşleşti!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 21:14:00 -
Narin Güran olayında yeni gelişme: DNA eşleşti!

Diyarbakır'da 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 'ın gözaltına alınan amcasının aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 11'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

18 YAŞINDAKİ AĞABEY KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA İLE NARİN'İN KIYAFETİNDEKİ DNA EŞLEŞTİ

TRT HABER'de yer alan habere göre; Amcanın aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleriyle eşleşti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

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