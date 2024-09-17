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Gündem Narin Güran cinayetinde kilit isme tutuklama!
Gündem

Narin Güran cinayetinde kilit isme tutuklama!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:59:00 -
Narin Güran cinayetinde kilit isme tutuklama!

Diyarbakır'da acımasız bir şekilde katledilen minik Narin'in cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Narin'in yengesinin ifadesine ulaşıldı.

Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

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Yorumlar

Hükümete çağrımızdır

Bu olay asla sıradan olamaz meclis de derhal araştırma komisyonu kurulmalı.

Meğer ne haldeymiş canım ülkem

Kaçak elektrik kullanımı uyuşturucu cinayetler teröre destek yardım ülkenin bir bölümünde başı boşluk zirvede maalesef düzeltmek yıllar alır.
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