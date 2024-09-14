Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada sürüyor.

Narin Güran’ın kaybolduğu gün akşam 20:00’ye kadar tarlada çalıştığını ifade eden Salim Güran, HTS kayıtlarını yalanladı. HTS kayıtlarına göre Salim Güran’ın olay günü saat 15:21 ile 15:46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Salim Güran’ın savcılık sorgusundaki ifadesi şu şekilde:

“Narin’in kaybolduğu gün sabah erken kalkıp tarlaya gittim. Sabah saat kaç olduğunu hatırlayamıyorum. Tarlaya gittiğimde M.S.A, oğlu Ramazan ve iki kızı vardı. Tarlada uzatma borularını getirip boruları tarlaya serdim. Tarlaya gittikten sonra Çarıklı köyüne gittim. E.K.’yi aradım. Boruları o ayarlamıştı ve boruları arama atmıştı. Saati tam hatırlamıyorum. Ama sabah saatleriydi. Boruları araba ile tarlaya getirmiştim. Boruları da tarlaya dağıttım. Boruları bıraktıktan sonra Çarıklı üst geçidinin oraya Ramazan Atasoy ile birlikte gidip sıcak ekmek alıp geri geldim. Ersin’in numarasını şu an hatırlamıyorum ancak telefonumda kayıtlıdır.

Tarlaya geldikten sonra M.S.’nin iki kızı ve Ramazan ile birlikte tarlanın üst kısmına gittik. M.S.’de motosiklet ile geldi. Tavşantepe’nin oradaki sondaj bölümüne gittik. Sondaj dediğim yer mısır tarlasının orasıdır. Burada birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra yine aynı kişileri getirip aşağı tarlaya getirdik. Sondaj bölgesine kahvaltı için gitmiştik. Biz kahvaltımızı çoğunlukla orada yaparız. Tarlada onlara yardım ettim. Kahvaltıdan sonra saat 08:00 – 09:00 sıralarında tarlada çalışmaya başladık. Ersin’i saat 8’den önce aramıştım. Tarlada Ramazan ile suyu değiştirdik. Sonra babasının yanına gittik ve ona yardım ettik. Kahvaltıdan sonra boruları sermeye devam ettik. Burada işimiz bittikten sonra yukarı tekrar mısır tarlasına geldik.

Savcı: Nevzat Bahtiyar’ı tanıyor musun?

Salim Güran: Kendisi benim arkadaşım olur, aramız iyidir. Köylümüz olur.

Ramazan Atasoy’un ifadesi soruldu

Salim Güran: Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte belirtmiş olduğunuz 14:30 – 20:00 saatleri arasında Ramazan Atasoy ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur.

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi soruldu

Salim Güran: Nevzat Bahtiyar’ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat’a seslenmedim. Ben, Nevzat Bahtiyar’ı sorumuş olduğunuz 15:00-16:00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20:00’den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir.