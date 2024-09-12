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Gündem Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!
Gündem

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!

Yeniakit Publisher
2024-09-12 22:04:00 - 2024-09-12 22:28:23
Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile sevk edilen isimler arasında anne Yüksel Güran ve erkek kardeş Enes Güran da bulunuyor.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu M.K. (23) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah saat 06.00 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 12 saat süren savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

9 kişi hakkında tutuklama talebi

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Narin Güran'ın annesi, kardeşi, 2 kuzeni, yengesi, Muhtar Salim Güran'ın 2 işçisi, hala ve bir amca hakkında tutuklama talep edildi. Anne Yüksel Güran ve kardeş Enes Güran kasten adam öldürmeye iştirak ile suçlanıyor. Öte yandan baba Arif Güran serbest bırakıldı.

 

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Yorumlar

Metafizik istihbarat neden kullanılmıyor?

Bu tür olaylarda metafizik alemden destek alınamaz mı. Örneğin yavrumuz haftalarca arandı bulunamadı şimdi katili bulunamıyor keza Balıkesir de profesör kayboldu ormana gezmeye gitti hep aynı ortak konular. Uzmanları konuyu incelemeli.

Okur

Narin kızımızın katledildiği köyde ki bütün çocuklar devlet koruması altına alınmalı.
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