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Nargilede "enfeksiyon" riski

Son yıllarda popülaritesi artan ve özellikle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan ‘nargile’ birçok bulaşıcı ve ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 10:51
Nargilede "enfeksiyon" riski

Son yıllarda popülaritesi artan ve özellikle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan ‘nargile’ birçok bulaşıcı ve ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor.


İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kapalı alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasının ardından tüketimi hızla artan nargilenin zararlarını anlatarak, nargile kullanımının küresel bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyledi.


Gümürdülü, Türkiye’de sigaranın hastalık yapıcı ve öldürücü etkilerinin sıkça duyurulmasına ve farkındalığın günden güne artmasına rağmen, sigaranın zararsız bir alternatifi gibi sunulan nargilenin çok daha zararlı olduğunu vurguladı.



Ortak kullanımlı nargile hastalık saçıyor


Nargilenin ortak kullanımlı bir tütün mamulü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gümürdülü, "Nargile temel olarak baş, gövde, su haznesi ve hortumdan oluşur. Ortak kullanılan bu parçalarını ucuna eklenen ve her kullanıcıda değiştirilen ’sipsi’ adı verilen ağızlıklarla hijyen sağlanmaya çalışılsa da bu pek mümkün değildir" dedi.


Nargilenin, hortumdan yani marpuçtan solunduğunu, marpucun içinde ve duvarında ise zamanla mikrop ve bakteri tabakası oluştuğunu kaydeden Gümürdülü, "Onlarca kişinin nefes alıp verdiği marpuç, birçok virüs ve bakteri için yaşam alanı oluşturuyor. Hijyeni sağlanamayan nargile, solunum yoluyla bir kişiden diğerine birçok hastalığı taşıyabiliyor" şeklinde konuştu.



"Masum görünen nargile aromaları ölüm saçıyor"


1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de oldukça yaygınlaşan ve genç, yaşlı birçok insanın bağımlısı olduğu nargilenin toplum sağlığını tehdit eden bir salgın oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Bu salgının yayılmasında nargile içimini kolaylaştırmak için eklenen aromatik katkı maddelerinin rolü büyüktür ve özellikle gençleri etkilemektedir" dedi.


Nargilenin de bir tütün ürünü olduğunu ve bütün tütün ürünleri gibi kanser, kalp ve damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları gibi pek çok öldürücü hastalığa neden olduğunu belirten Gümürdülü şunları kaydetti:


"Bin bir çeşit aroma ve tatla sunulan yaş nargile tütünü, sigaranın aksine yaydığı cezbedici koku ve ağızda bıraktığı tatla birçok insanı özellikle gençleri kendine çekiyor. Masum görünen aromatik tütünler, yüksek oranda zehirli maddeler içeriyor ve akciğer kanseri, mesane kanseri, ağız kanserleri gibi hastalıklara yol açıyor."



1 nargile 50 sigara


Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre bir nargile seansında çekilen duman hacminin 50 sigaraya eşit olduğunun kanıtlandığını dile getiren Gümürdülü, nargileyi içen kadar yanında bulunanın da etkilendiğini söyledi. Nargilenin piyasada, sigaranın sağlıklı bir alternatifi gibi sunulmasının yanıltıcı olduğunu bildiren Gümürdülü, nargile tütününde bulunan arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun gibi maddelerin miktarının sigaraya oranla çok daha fazla olduğunun altını çizdi.


Yüksel Gümürdülü, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


"Nargile dumanı, çok yüksek oranda zehirli ve uçucu kimyasallar içerir. Nargile içerken çok daha uzun sürelere dumana maruz kalınır ve bu da KOAH (kronik obstruktif akciğer hastalığı) olma riskini arttırır. Aromatik tütünlerde bulunan şekerin yanmasıyla ortaya çıkan toksik maddeler ve bunların nikotinle olan etkileşimi nargilenin bağımlılık yapıcı etkisini arttırır."



"Duman sudan geçerek temizlenmez"


Nargilenin gövdesinde bulunan su haznesinin, zehirli dumanı temizlediği iddiasının tamamen asılsız olduğu uyarısında bulunan İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Sudan geçerek soğuyan dumanın içimi kolaylaşır fakat genel kanının aksine sudan geçmesi dumanın zararlı etkilerini kesinlikle yok etmez" dedi.


Gümürdülü, genellikle iki veya daha fazla kişi tarafından paylaşılarak içilen nargilenin dumanında ciddi oranlarda karbonmonoksit, ağır metaller ve kanser yapıcı kimyasallar bulunduğunu aktardı.


Nargile dumanının başta KOAH olmak üzere akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve akciğer kanserine yakalanma riskini ciddi ölçüde yükselttiğini ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, "Tıpkı sigara gibi gebelerin nargile kullanması da bebeklerin düşük kilo ile doğumuna yol açmaktadır. Özellikle gençler arasında nargile kullanımının yaygın olması ve zararsız, hatta eğlenceli bir aktivite olarak değerlendirilmesi nedeniyle gelecek nesillerde sigaradan daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.


Gümürdülü, nargilenin gastrointestinal sistemde de sigaranın verdiği tüm zararlara neden olabileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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