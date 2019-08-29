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Narenciyede yüzde 70 rekolte düşüklüğü bekleniyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana, Mersin ve Hatay’da çiftçilerin önemli bir gelir kaynağı olan narenciyede; yeni sezonun buruk başladığını bildirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Narenciyede yüzde 70 rekolte düşüklüğü bekleniyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana, Mersin ve Hatay’da çiftçilerin önemli bir gelir kaynağı olan narenciyede; yeni sezonun buruk başladığını bildirdi.


Mutlu Doğru, bölgede danışman ziraat mühendisleri tarafından yapılan bahçe kontrolleri raporuna göre, bu yıl özellikle limon ve portakal çeşitlerinde geçen yıla göre ortalama yüzde 70’e varan rekolte eksikliği beklendiğini ifade etti.


Türkiye’de en çok tüketilen satsuma mandalinanın erken ve geç dönemde hasat edilen çeşitlerinde de rekoltenin yüzde 25 daha az olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Başkan Mutlu Doğru, “Sadece greyfurt çeşitlerinde rekoltede fazlalık bekleniyor ancak, bu üründe de meyvenin çok olması nedeniyle ihracata yönelik boy sorunu yaşanabilecek” dedi.


Doğru, narenciye rekoltesinin düşük olmasının en önemli sebebinin geçtiğimiz kış aylarındaki aşırı yağış ve çiçeklenme döneminden sonra yaşanan ani yüksek sıcaklar olabileceğini belirterek, şunları söyledi:


“Zirai ilaç ve gübre gibi önemli girdilerin ithal olması ve yükselen kurların etkisiyle fiyatların artması, narenciye çiftçimizin dekar başına olan üretim maliyetlerini de ciddi oranda arttırmıştır.”



İhracat başlıyor


İhracat için hasat sezonunun erkenci mayer limon çeşidi ile başladığını ve ilk resmi limon ihracatının 2 Eylül’de yapılmasına müsaade edildiğini vurgulayan Doğru, “Yeni narenciye sezonunda, dal fiyatlarının geçen yıla göre artmasına rağmen üretim maliyetlerinin yüksek, rekoltenin düşük olması çiftçimizin sezona buruk başlamasına neden olmuştur” diye konuştu.


Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiftçisi, ihracatçısı, hasat, budama ve paketleme işçisi, nakliyecisi ve hal esnafıyla birlikte büyük bir ailenin geçim kaynağı olan ve bölge için önemli bir ekonomik ve sosyal değer yaratan narenciyenin yeni sezonda herkes için kazançlı olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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