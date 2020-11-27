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Ekonomi Narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması sektör temsilcilerini sevindirdi
Ekonomi

Narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması sektör temsilcilerini sevindirdi

Limon, mandalina, portakal ve greyfurtta sıcaklık zararının 2021'de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınması, Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de sektör temsilcilerini sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:06:00 -
Narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması sektör temsilcilerini sevindirdi

Ulusal Narenciye Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2021 yılında TARSİM tarafından karşılanacak risklerin, ürünlerin ve bölgelerin ve prim destek oranlarının belirlenmesi hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili   değerlendirme yaptı.

Karara göre narenciyede ısı hasarının da TARSİM'e dahil olduğunu hatırlatan Kaçmaz, bunun üretici, ihracatçı ve tüm sektör için güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaçmaz, küresel iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkisine değinerek, aşırı yağış riskinin geçmiş yıllarda TARSİM'e dahil edildiğini hatırlattı.

Turunçgillerin aşırı sıcaklıklardan zarar gördüğü zamanlar olduğunu belirten Kaçmaz, şunları söyledi:

"Geçen sezon narenciye ürünleri aşırı sıcaktan zarar gördü ve verim kaybı yaşandı. Bunun için başlatılan çalışmalar sonuçlandı ve aşırı sıcaklık riski de TARSİM'e dahil edildi. Bu karar sektörümüz tarafından memnuniyetle karşılandı. Aşırı sıcaklığın neden olduğu zarardan ihracatçılar etkilenmeyecek. Bu son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma tarımın stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtladı ”dedi.

"Bu kararla çiftçi kendini güvende hissedecek"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, işi çok uygun bulduklarını söyledi.

Karardan özellikle çiftçilerin mutlu olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kararla çiftçi kendini güvende hissedecek. Çiftçilerimiz her koşulda üretime devam edecek. Çalışmaya emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." Dedi. 

Yapımcı Süleyman Gökalp ise geçen yıl aşırı sıcaktan dolayı zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Bu karar devletimizin üreticinin arkasında olduğunu ve üreticiye destek olmak için elinden geleni yaptığını gösteriyor. Üretici durumuna minnettar. Bu destekle çiftçimiz rahat bir nefes alacak. " ifadeleri kullandı.

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