Nar ve portakal karışımı neye iyi gelir? nar ve portakal suyu karışımı faydaları neler? Nar portakal kürü tarifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçabat’ta gençlerle bir araya geldi. Buluşmada “Koliva” isimli müzik grubu üyeleri ile sohbet ederek şarkılarını dinleyen Erdoğan, söylenen şarkılarda geçen nar ile ilgili olarak ise öğrencilere “Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şu mevsimde nar ile portakalı miks ederek içmenizde fayda var. Biliyorsunuz nar antioksidandır, portakal tamamen C vitaminidir” bilgisini paylaştı. Peki portakallı nar suyu faydası nedir? Portakallı nar karışımı neye iyi gelir? İşte portakal nar karışımı kür tarifi, malzemeleri...

Nar portakal suyu insan sağlığına büyük faydalar sağlayan taze meyve sularının başında gelmektedir. C vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Nar portakal suyu faydaları saymakla bitmeyecek özelliklere sahiptir.

Nar suyunun faydaları neler?

Nar meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen doğal nar suyunu her gün 1 bardak içmeye başladığınızda öncelikle kan basıncınız dengelenmeye başlıyor.

Güç ve kuvvet kazandırır.

Akciğer kanserine iyi gelir.

Alzheimer’ e karşı önleyici etkiye sahiptir.

Adet söktürücü özelliğine sahiptir.

Kıkırdak tedavisinde büyük bir etkiye sahiptir.

Kalp hastalıklarına iyi gelir

Diş plaklarının önüne geçer

Felç riskini azaltır.

Şeker hastalığını düzenler.

Portakal suyunun faydaları

Güçlü bağışıklık sistemine kavuşmanızı sağlar.

Vücut iltihaplarına etki eder.

Kolesterolü ayarlama özelliğine sahiptir.

Ödem attırır.

Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Güçlü bir Antioksidan kaynağı olmaktadır.

Sağlıklı kilo vermenize yardımcı olur.

Portakal nar suyu kürü tarifi- malzemeleri

2 limon

1 portakal

1 nar

Nar ekşisi

Şeker

Su

Portakal ve nar suyu karışımı nasıl yapılır?

Öncelikle kullanacağımız meyveleri derin dondurucu da bir iki saat dinlendiriniz. Daha sonra meyveleri buzlu olarak doğrayıp blenjirdan geçiriniz. Blendırdan geçirilmiş meyveleri büyükçe bir kaba koyup 2- 2. 5 litre su ilave edip iyice bir karıştırınız. İistenilen miktarda nar ekşisi ve şeker ilave edip şişelere koyunuz. 3 saat kadar dinlendirildikten sonra süzülüp içilebilir.