Nar ekşili sos neden yasaklandı? Narlı soslar neden üretilmeyecek?

Bakanlık tarafından konuya Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Taslak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan taslak içeriğine göre nar ekşisine nar suyu konsantresi ve nar dışında bileşenlerin katılması yasaklandı.

Nar ekşisi olmayan fakat nar ekşisi görüntüsünde; nar aromalı sos, narlı sos, nar sosu ve nar ekşili sos gibi isimlerle üretilen soslar da artık bundan sonra üretilmeyecek.

Alkollü içeceklere de düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta bulunan bir diğer düzenleme ise alkollü içkilerde kullanılan aroma vericileri ele alıyor. Bu düzenleme ile sanayi tıp üretimde kullanılması gereken bütil alkolün gıda sanayisinde kullanılmasının da önüne geçilmiş olacak.