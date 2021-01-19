Nar bahçem olsun diyenler için işte fırsat

Şehir hayatından kaçıp başka bir hayatın hayalini kuranlar için inanılmaz fırsatlar sunacak bu satış size hayalini kurduğunuz doğal yaşamı sunacak.

Ürettiğiniz nar ve üzümleri kolayca pazarlayacağınız, ağaçların büyümesini beklemeden ürün alıp hazır düzene geçeceğiniz bu yatırımdan zarar etmeyeceksiniz.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan bu ilginç ilana göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy köyünde bulunan ve 3 parça halinde kullanılan tarlanın 25 bin metrekaresinde nar, 10 bin metrekaresine ise bağ tesis edilmiş. 7 bin 500 metrekaresi ise boş olarak bırakılmış.

1.564.400,87 TL kıymet takdir edilen ihale 16.03.2021 günü Denizli Adliyesi Zemin Kat Protokol Girişi 2. nolu odanın yanında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ