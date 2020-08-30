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Aktüel Napoliten şarkıları, Talimhane Sahne'de yankılandı
Aktüel

Napoliten şarkıları, Talimhane Sahne'de yankılandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:55:24 -
Napoliten şarkıları, Talimhane Sahne'de yankılandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Napoliten konserinde müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen konser, Talimhane Sahne'de gerçekleşti.

Konserde, İtalyan sanatçılar Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo ve Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "A vucchella", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Maria, Mari", "Dicitencello Vuie", "Torna a Surriento", "La Serenata" ve "Guapparia" adlı duygu yüklü eserleri solo olarak seslendirildi. "Marechiare" ve "O sole mio" adlı eserlerinde ise tüm tenorlar beraberce eserleri yorumladı.

Tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Ufuk Toker ve Onur Turan'ın sahne aldığı konserde, sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik etti.

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