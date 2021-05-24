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Spor Napoli'de Gennaro Gattuso dönemi sona erdi
Spor

Napoli'de Gennaro Gattuso dönemi sona erdi

Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Napoli'de Gennaro Gattuso görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 03:31:00 -
Napoli'de Gennaro Gattuso dönemi sona erdi

Serie A ekibi Napoli'de Gennaro Gattuso dönemi sona erdi. Serie A'nın son haftasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Napoli, Şampiyonlar Ligi biletini Juventus'a kaptırdı.

Karşılaşmanın ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso'ya teşekkür etti ve başarılar diledi. Ardından Napoli'nin Twitter hesabından da Gattuso'ya teşekkür gönderisi paylaşıldı.

Gattuso 2019 Aralık'tan bu yana Napoli'yi çalıştırıyordu.

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