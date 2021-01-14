Napoli İtalya kupasında adını çeyrek finale yazdırdı
Napoli, İtalya Kupası son 16 turunda gol düellosuna sahne olan maçta konuk ettiği Empoli'yi 3-2 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçta kupanın son şampiyonu Napoli, Serie B ekibi Empoli'yi konuk etti.
Napoli, Di Lorenzo'nun 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Empoli, Bajrami'nin şık golüyle 33'te skora dengeyi getirdi: 1-1
Napoli'den Hirving Lozano, Empoli savunmasının hatasını harika bir golle cezalandırdı: 2-1
İlk yarı bu skorla tamamladı.
68. dakikada harika bir golle fileleri sallayan Bajrami, maça bir kez daha denge getirdi: 2-2
Ev sahibi Napoli, Petagna'nın 76. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti: 3-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve Napoli adını çeyrek finale yazdırdı.