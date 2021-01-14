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Spor Napoli İtalya kupasında adını çeyrek finale yazdırdı
Spor

Napoli İtalya kupasında adını çeyrek finale yazdırdı

Napoli, İtalya Kupası son 16 turunda gol düellosuna sahne olan maçta konuk ettiği Empoli'yi 3-2 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 02:10:00 -
Napoli İtalya kupasında adını çeyrek finale yazdırdı

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçta kupanın son şampiyonu Napoli, Serie B ekibi Empoli'yi konuk etti.

Napoli, Di Lorenzo'nun 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Empoli, Bajrami'nin şık golüyle 33'te skora dengeyi getirdi: 1-1

Napoli'den Hirving Lozano, Empoli savunmasının hatasını harika bir golle cezalandırdı: 2-1

İlk yarı bu skorla tamamladı.

68. dakikada harika bir golle fileleri sallayan Bajrami, maça bir kez daha denge getirdi: 2-2

Ev sahibi Napoli, Petagna'nın 76. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti: 3-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Napoli adını çeyrek finale yazdırdı.

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