Napoli, Ajax'ı bozguna uğrattı
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax'a konuk olan Napoli, rakibini 6-1'lik skorla yendi.
Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası, Salı akşamı maçları ile devam etti. A Grubu'nda Ajax'a konuk olan Napoli sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Napoli'de 5 oyuncu gol attı
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Raspadori (2), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia ve Simeone attı. Ajax'ın tek sayısı ise Kudus ile geldi.
Bu sonucun ardından Napoli 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Ajax ise 3 puanla 3. sırada kaldı.