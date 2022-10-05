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Spor Napoli, Ajax'ı bozguna uğrattı
Spor

Napoli, Ajax'ı bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax'a konuk olan Napoli, rakibini 6-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 02:46:00 -
Napoli, Ajax'ı bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası, Salı akşamı maçları ile devam etti. A Grubu'nda Ajax'a konuk olan Napoli sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Napoli'de 5 oyuncu gol attı

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Raspadori (2), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia ve Simeone attı. Ajax'ın tek sayısı ise Kudus ile geldi.

Bu sonucun ardından Napoli 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Ajax ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

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