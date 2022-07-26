Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Hazırlık maçında Napoli ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Napoli-Adana Demirspor maçının hangi gün oynanacağını, karşılaşmanın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Adana Demirspor maçı şifreli kanalda mı?
Takımlar yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Napoli ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Adana Demirspor, İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Castel di Sangro kentindeki Stadio Teofilo Patini'de oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.