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Spor Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Hazırlık maçında Napoli ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Napoli-Adana Demirspor maçının hangi gün oynanacağını, karşılaşmanın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Adana Demirspor maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 23:30:00 -
Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Napoli ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

Napoli-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Adana Demirspor, İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Castel di Sangro kentindeki Stadio Teofilo Patini'de oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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Spor

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