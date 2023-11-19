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Aktüel Napoleon'un dünyaca ünlü şapkası açık artırmada! İlgili açıklama: 600 bin ile 800 bin euro değer biçildi
Aktüel

Napoleon'un dünyaca ünlü şapkası açık artırmada! İlgili açıklama: 600 bin ile 800 bin euro değer biçildi

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:33:00 - 2023-11-19 17:36:27
Napoleon'un dünyaca ünlü şapkası açık artırmada! İlgili açıklama: 600 bin ile 800 bin euro değer biçildi

Fransa'da 1804-1815'te hüküm süren ünüyle dünyaca tanınan İmparator Napoleon Bonaparte'ın kullandığı şapka Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açık artırmaya çıkarılacak.

BBC'nin haberine göre, Napoleon'un (1769-1821), 600 bin ila 800 bin avro değer biçilen ünlü şapkası Paris'te yeni sahibini bulacak.

Söz konusu açık artırmada şapkanın yanı sıra Napoleon'a ait başka kişisel eşyalar yer alacak.

Açık artırmayı düzenleyen Jean Pierre Osenat, "İnsanlar bu şapkayı her yerde tanırdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu anlardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Napoleon'un bu tip yaklaşık 120 şapkaya sahip olduğu ancak yalnızca 20'sinin günümüze ulaştığı belirtiliyor.

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