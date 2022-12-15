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Gündem Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu
Gündem

Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

Bir dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan ve İngiltere’ye kaçtıktan sonra "Erdoğan gitmeden Türkiye’ye dönmeyeceğim" diyen ve kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkeye dönüp İyi Parti'nin kuyruğuna yapışan Turhan Çömez, Saraçhane’de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğe koşarak nankörlüğün kitabını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 13:22:00 -

Bir dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan ve İngiltere’ye kaçtıktan sonra "Erdoğan gitmeden Türkiye’ye dönmeyeceğim" edebiyatı yapan Turhan Çömez nankörlüğün kitabını yazmaya devam ediyor.

Ergenekon davasında yargılanırken FETÖ'den korkarak yurtdışına kaçan, sonraki yıllarda kendisini milletvekili yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatörlükle suçlayan Turhan Çömez,  utanmadan sıkılmadan diktatörlükle yönetildiğini iddia ettiği Türkiye’ye geri döndü.

Bununla yetinmeyen Çömez, CHP ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti'ye geçti.

Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

İyi Parti'nin kuyruğuna yapışmakla kalmayan Turhan Çömez, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Saraçhane’de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğe koştuğunu söyledi.

Sen de hiç utanma yok mu sığıntı Turhan? Dünden kalma ‘Çömez'den yine aynı terane
Sen de hiç utanma yok mu sığıntı Turhan? Dünden kalma ‘Çömez'den yine aynı terane

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Sen de hiç utanma yok mu sığıntı Turhan? Dünden kalma ‘Çömez'den yine aynı terane

 

 

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