Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu
Bir dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan ve İngiltere’ye kaçtıktan sonra "Erdoğan gitmeden Türkiye’ye dönmeyeceğim" diyen ve kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkeye dönüp İyi Parti'nin kuyruğuna yapışan Turhan Çömez, Saraçhane’de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğe koşarak nankörlüğün kitabını yazdı.
Bir dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan ve İngiltere’ye kaçtıktan sonra "Erdoğan gitmeden Türkiye’ye dönmeyeceğim" edebiyatı yapan Turhan Çömez nankörlüğün kitabını yazmaya devam ediyor.
Ergenekon davasında yargılanırken FETÖ'den korkarak yurtdışına kaçan, sonraki yıllarda kendisini milletvekili yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatörlükle suçlayan Turhan Çömez, utanmadan sıkılmadan diktatörlükle yönetildiğini iddia ettiği Türkiye’ye geri döndü.
Bununla yetinmeyen Çömez, CHP ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti'ye geçti.
Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu
İyi Parti'nin kuyruğuna yapışmakla kalmayan Turhan Çömez, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Saraçhane’de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğe koştuğunu söyledi.