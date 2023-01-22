Nankörlüğün bu kadarına pes! Kur’an yakılan İsveç’le ilgili şok Osmanlı ayrıntısı ortaya çıktı

İsveç’te bulunan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakması büyük tepkilere neden oldu.

Alçakça girişimin ardından Türkiye’de resmi makamların yanı sıra çok sayıda siyasi küstahlığa tepki gösterdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gündemi sarsacak bir olayı ayyuka çıkardı.

“Şimdi yaptıkları rezilliğe bak”

Büyükelçiliğimiz önündeki çirkin provokasyona izin veren İsveç’in Osmanlı Devleti’ne sığındığı gerçeğini gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Afyoncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Afyoncu, 314 yıl önce şanlı Osmanlı Devleti’nin İsveç Kralı ve adamlarını Rus ordusunun elinden kurtararak 5 yıl 3 ay 9 gün misafir ettiğini belirtti.

Osmanlı Devleti’nin İsveç Kralı ile maiyetinin masraflarını karşılayarak ‘cep harçlığı’ verdiğini de belirten Afyoncu, “Nankörlük bu kadar olur. Şimdi yaptıkları rezilliğe bak.” ifadelerini kullandı.