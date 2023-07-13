Nani geri döndü! Süper Lig’e yeni ihtiyar!

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor'dan sol kanata transfer geldi.

Adana Demirspor, Fenerbahçe’nin ve Manchester United'ın eski yıldızı Luis Nani ile prensipte anlaştı. Nani, mavi-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya gitti

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani; 1 sezon sonunda 12 gol ile 13 asist yaptı ve 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'ya gitti.

Nani'nin kariyeri

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia ve Melbourne takımları bulunan 36 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 569 maça çıktı ve 123 gol ile 143 asist yaptı.

112 kez A Milli oldu

112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen Luis Nani; 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Geçen sezonki performansı

Son olarak Melbourne forması giyen ve şu anda serbest statüde yer alan başarılı oyuncu, 2022-23 sezonunda forma giydiği 10 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.